18 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.50 | Fas'tan 277 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

09.40 | Avustralya'da yeni tip Corona virüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 80’e, Yeni Zealand’da 18'e yükseldi.

09.30 | Nagazaki'deki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 vakası 150'ye yükseldi

09.20 | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü

09.10 | Trump, Kovid-19'da pozitif test oranının yüzde 28'e düştüğünü açıkladı

09.00 | Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde, bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 150'ye yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,7 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bini, iyileşenlerin sayısı da 740 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 868 bine yükselirken, can kaybı 49 bine, hastalığı atlatanların sayısı 84 bine çıktı.

İtalya'da hayatını kaybeden sayısı 25 bin 549'a, vaka sayısı 189 bin 973'e yükselirken, 57 bin 576 kişi de sağlığına kavuştu.

İspanya'daki vaka sayısı 213 bin 24'e çıkarken, can kaybı 22 bin 157 olarak açıklandı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 88 bini geçti.