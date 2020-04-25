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Corona virüs 25 Nisan haberleri... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
18 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...
09.50 | Fas'tan 277 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
09.40 | Avustralya'da yeni tip Corona virüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 80’e, Yeni Zealand’da 18'e yükseldi.
09.30 | Nagazaki'deki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 vakası 150'ye yükseldi
09.20 | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü
09.10 | Trump, Kovid-19'da pozitif test oranının yüzde 28'e düştüğünü açıkladı
09.00 | Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde, bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 150'ye yükseldi.
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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,7 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bini, iyileşenlerin sayısı da 740 bini geçti.
"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 868 bine yükselirken, can kaybı 49 bine, hastalığı atlatanların sayısı 84 bine çıktı.
İtalya'da hayatını kaybeden sayısı 25 bin 549'a, vaka sayısı 189 bin 973'e yükselirken, 57 bin 576 kişi de sağlığına kavuştu.
İspanya'daki vaka sayısı 213 bin 24'e çıkarken, can kaybı 22 bin 157 olarak açıklandı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 88 bini geçti.