22 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.20 | Bangladeş ve Çekya, Kosova ve Bahreyn'den gelen 426 kişi yeni tip Corona virüs önlemleri kapsamında Karaman, Karabük, Uşak ve Gaziantep'te yurtlara yerleştirildi.

09.10 | Brezilya'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.

09.00 | Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısı 74'e çıktı.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 781 artarak 41 bin 356'ya yükseldi. Vaka sayısının 771 bin 216 olarak kaydedildiği ABD'de 71 bin 497 kişi de iyileşti.

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı Corona virüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.