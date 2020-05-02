2 MAYIS CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.00 | Hollanda'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı

09.50 | Brezilya'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti.

09.40 | Kanada genelinde Corona virüs sebebiyle yaşanan ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 48 saatte 408 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

09.30 | Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

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"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 28 bin 236'ya, vaka sayısı ise 207 bin 428'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 78 bin 249 oldu.

İngiltere'deki vaka sayısı 177 bin 454'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 510 olarak açıklandı.