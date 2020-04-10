11 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ

09.25 | Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı.

***

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1,5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bine, iyileşenlerin sayısı ise 348 bine ulaştı.

En fazla kaybın yaşandığı İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470'e çıktı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatılması konuşulurken, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.