1 MAYIS CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.10 | Kuveyt'ten yeni tip Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşından 99'u Çanakkale'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

10.00 | Fransa'da, Corona virüs hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi.

09.50 | Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti

09.40 | Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 234 bin 123’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 308 bin 678’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bin 991’e ulaştı.

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, can kaybı 230 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 62 bin 670'e çıkarken, vaka saysı 1 milyon 79 bin oldu. İyileşenlerin sayısı ise 150 bine yaklaştı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 205 bin 463'e yükseldi. Ülkedeki bugüne kadar 75 bin 945 kişi de iyileşti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 711'e, vaka sayısı ise 171 bin 253'e çıktı.

İspanya'daki can kaybı 268 artarak 24 bin 543'e, vaka sayısı 816 artarak 213 bin 435'e yükseldi. 19 Mart'tan beri günlük en düşük ölüm sayısı, 14 Mart'tan itibaren ise günlük en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. Sağlığına kavuşanların sayısı 112 bin 50 oldu.