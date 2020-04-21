Corona virüs futbolcuları depresyona soktu

Futbolcular için bir sendikal oluşum olan FIFPro, tüm dünyadan futbolculara yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı.

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; 10 oyuncudan 1'i maçların durmasının ardından depresyon belirtileri gösterdiklerini belirttiler.

1134 erkek, 468 de kadın olmak üzere 1600'e yakın sporcu arasında yapılan ankette kadınlardan yüzde 22, erkeklerden ise yüzde 13'lük bir kitle depresyon belirtileri gösterdiklerini belirttiler. Yine kadınların yüzde 18'inde, erkeklerin yüzde 16'sında ise anksiyete olduğu aktarıldı.

22 Mart ile 14 Nisan arasında yapılan ankete Fransa, İsviçre, İngiltere, Güney Afrika ve ABD'den sporcular katıldı.

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