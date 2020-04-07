Corona virüs esporu nasıl etkiledi? İşte iptal edilen toplu organizasyonlar...

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılırken, sportif faaliyetler de durma noktasına geldi. Bu sportif faaliyetlere esporlar da katıldı. Şu anda toplu organizasyonların yasak olması dijital platfomun evden yönetilmesi halini aldı. Peki hangi turnuvalar iptal oldu ya da ertelendi? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

NOT: Haber Flank Esports sitesinin haberidir

Gün 25 - 25 Ocak

Virüsten ilk etkilenen espor organizasyonu tabii ki de Çin League of Legends Ligi LPL ve League of Legends Development League oldu.

Gün 29 - 29 Ocak

Şubat ve Mart ayında Çin’de düzenlenmesi planlanan Overwatch League, sağlık problemlerine yol açmamak için iptal oldu.

Gün 45 - 14 Şubat

Çin’in şehirlerinde yapılması planlanan Overwatch League karşılaşmaları, Güney Kore’nin Seoul şehrine taşındı ve ertelendi.

Gün 50 - 19 Şubat

Gen.G ve Overwatch League takımlarından Seoul Dynasty, corona virüsü vakıflarına bağış yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Mart ayında evlerinde oynanacak olan maçların gelirleri, oyun içi satın alımlar ve ürün satışlarının hepsi bağışa dahil oldu.

Çin League of Legends Ligi LPL, maçların 26 Şubat’tan itibaren çevrim içi oynanmasına karar verdi.

Gün 55 - 24 Şubat

5 ve 7. haftalarda Güney Kore’de yapılacak olan Overwatch karşılaşmaları resmi olarak ertelendi.

Gün 58 - 27 Şubat

Polonya’da düzenlenen CS:GO IEM Katowice turnuvasının, hızla artan vakalara engel olmak amaçlı seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Gün 59 - 28 Şubat

16-20 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Game Developers Konferans’ı, Kuzey Kaliforniya’da artan vakalar nedeniyle iptal edildi.

Capcom Pro Tour, korona virüsü nedeniyle Brussels Challenge 2020, Norcal Regionals 2020 ve April Annihilation 2020 etkinliklerini iptal etti.

LPL, planlandığı şekilde çevrim içi oynanmaya başlandı. Oyuncular 14 günlük karantina dönemini geçirdikten sonra maçlarda yer alabildi.

Gün 62 - 2 Mart

Güney Kore League of Legends Ligi LCK, artan vakalar nedeniyle ligin ikinci yarısını erteleme kararı aldı.

Gün 65 - 5 Mart

Psyonix, 24-26 Nisan tarihlerinde Teksas’ta yapılması planlanan Rocket League Sezon 9 Dünya Şampiyonası’nı iptal ettiğini duyurdu.

Gün 66 - 6 Mart

Washington D.C’de düzenlenmesi planlanan Overwatch League karşılaşmalarının plana göre yapılmasına karar verildi. Fakat tüm sağlık önlemleri alınmak şartıyla.

Electronic Arts, Apex Legends Global Series ve FIFA Global Series organizasyonlarının tamamını iptal etti.

NeatherRealm Studios, Chicago’da yapılan Mortal Kombat 11 turnuvasının finalini seyircisiz oynatma kararı aldı. Son şans elemelerini ise iptal etti.

Pokemon şirketi, 17-19 Nisan tarihinde Berlin’de yapılması planlanan European International Championships’i tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurdu.

20-22 Mart tarihlerinde Los Angeles’ta yapılması planlanan Hearthstone Masters Tour, tamamen çevrim içi formata geçti.

FACEIT tarafından bu sene ilk defa düzenlenen CS:GO FLASHPOINT liginin açılışının tamamının Los Angeles stüdyolarında yapılmasına karar verildi. Nisan ayında Stockholm’de yapılacak playoff etkinliği ise iptal oldu.

Avrupa League of Legends Ligi LEC, 25-26 Nisan’da yapılacak olan Bahar Finali’ni Budapeşte’den Berlin’e taşıdı.

Twitch, 2-3 Mayıs’ta Amsterdam’da düzenlenecek olan TwitchCon’u iptal ettiğini duyurdu.

Gün 69 - 9 Mart

League of Legends tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Lee “Faker” Sang-hyeok, corona virüsü ile mücadele için $25,000 bağışladığını duyurdu.

Gün 70 - 10 Mart

Riot Games, Sezon Arası Turnuvası MSI’yı 3-19 Temmuz tarihlerine erteledi. Rift Rivals turnuvaları ise direkt olarak iptal edildi.

Gün 71 - 11 Mart

Activision-Blizzard, Mart ve Nisan aylarında oynanması planlanan Overwatch League karşılaşmalarının iptal edildiğini duyurdu.

ESL, Pro League Sezon 11 maçlarının tamamının çevrim içi oynanacağını ve Denver şehrinde yapılması düşünülen finalin, Avrupa’da bir stüdyoda yapılacağını duyurdu.

Haziran ayında Los Angeles’ta düzenlenecek olan dünyanın en büyük oyun konferanslarından biri olan E3, iptal edildi.

Overwatch League takımlarından Paris Eternal, evinde oynayacağı bütün maçlarını iptal etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Gün 72 - 12 Mart

Call of Duty League, tamamıyla çevrim içi formata geçti. Takımların ev sahipliğinde geçecek bütün maçlar iptal edildi.

NBA 2K League, sezonun başlama tarihini ertelediğini duyurdu.

League of Legends ligleri LCS VE LEC maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Basın mensupları da stüdyoda yer alamadı.

ESL, ESL One Los Angeles Dota 2 turnuvasını ertelediğini duyurdu. Yeni bir tarih ve yer bulmaya çalıştıklarını açıklayan şirket, başka bir detay vermedi.

Türkiye League of Legends Ligi VFŞL maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Dünyanın en iyi Super Smash Bros. oyuncularının içerisinde bulunduğu Panda Global kuruluşu, bütün organizasyonlarını durdurdu.

Brawlhalla, 13-15 Mart tarihlerinde Florida’da yapılması planlanan CEO Dreamland etkinliğini iptal etti.

Gün 73 - 13 Mart

Kuzey Amerika League of Legends ligi LCS, maçların çevrim içi devam edeceğini ve finalin Texas’tan LCS stüdyolarına alındığını duyurdu.

Toronto, Charlotte, Santa Catarina ve Salt Lake City’de düzenlenecek olan 4 Play! Pokemon organizasyonu iptal edildi.

Electronic Arts, Apex Legends, Madden NFL ve FIFA’nın canlı organizasyonlarının hepsini iptal etti. Çevrim içi etkinlikler ise devam edecek.

ESL Pro League Sezon 11’de yer alan Renegades ve Sharks Esports, bu durumda seyahat etmenin bir risk olduğunu açıklayarak ligden çekilme kararı aldılar.

Overwatch League’in Sezon Ortası turnuvası iptal edildi. All-Star Haftasonu etkinliği ise sezon bitime ertelendi.

LEC, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladıktan 1 gün sonra ligin durdurulduğunu açıkladı.

FGC’nin 1997’den beri düzenli olarak organize ettiği etkinliğin bu seneki 20-22 Mart tarihlerinde Atlanta’da düzenleyeceği ayağı iptal edildi.

Gün 75 - 15 Mart

EPICENTER DOTA 2 Major, iptal edildi. Turnuva 2-10 Mayıs tarihlerinde yapılacaktı.

Gün 76 - 16 Mart

FLASHPOINT Ligi, bütün maçların çevrim içi oynanmasına karar verdi. Takımlar kendi evlerinden maçlara katılacak.

PUBG Mobile Amerika Pro Ligi ve Dünya Ligi, artan vakalar nedeniyle iptal edildi. Şirket, bu süre boyunca oyun sunucularını daha optimize hale getireceklerini belirttiler.

Gün 77 - 17 Mart

Avrupa ve Kuzey Amerika LoL ligleri LCS VE LEC, maçların çevrim içi formatta geri döneceğini açıkladı. Takımlar, maçlarına kendi takım binalarından katılacak.

Gün 79 - 19 Mart

Overwatch League, 21-22 Mart’ta çevrim içi oynanması planlanan karşılaşmalarını, Kaliforniya Eyaleti’nin “Evde Kal” emri nedeniyle erteledi.

Gün 80 - 20 Mart

NBA 2K League, fanların, influencerların ve en iyi kadın 2K oyuncularının yer alacağı bir çevrim içi 3v3 turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

Apex Legends geliştirici şirketi Respawn, 24-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan GLL Paris Premier Etkinliği’ni iptal ettiğini, 30-31 Mayıs’ta yapılacak olan PGL Bucharest Premier Etkinliği’ni ise şartlara göre değerlendireceğini açıkladı.

Gün 83 - 23 Mart

Yılın ilk Major’ı olacak olan ESL One Rio 2020 CS:GO turnuvası, 11-24 Mayıs’tan kasım ayına ertelendi. Bu erteleme nedeniyle ikinci Major da iptal edildi.

Kuzey Amerika temsilcisi Team Liquid, corona virüsüne karşı bir bağış maratonu başlattı. Maraton 1 hafta sürecek.

Dünyaca ünlü yayıncı Ninja ve eşi Jessica Blevins, COVID-19’dan etkilenen hastalar için $150,000 bağış yaptı.

Gün 85 - 25 Mart

ESL One Los Angeles Major Dota 2 ve ESL One Birmingham karşılaşmaları çevrim içi yapılacak.

Kuzey Amerika LoL Ligi LCS, playoffların ve finallerin de çevrim içi oynanmasına karar verdiklerini duyurdu.

Maçlarına ara veren Kore LoL Ligi LCK, maçlarını çevrim içi oynatarak geri dönmeye karar verdi.

Gün 88 - 28 Mart

Riot Games Türkiye, VFŞL maçlarının 4 Nisan’dan itibaren çevrim içi olarak devam edeceğini duyurdu