Tuttosport, İtalya'da corona virüs nedeniyle yaşanacak maddi kayıpları hesaplamaya çalıştı.

Tüm maçların askıya alınmasının ardından oyuncu bazında tahmin edilen ortalama kayıp 70 milyon euro olacak.

Yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo ise bu durumda yaklaşık 9-10 milyon euro'luk kayıpla en büyük zarara uğrayacak oyuncu.

İtalyan kulüpleri maçların ertelenmesinden ötürü bazı tasarruflara gitmeyi planlıyor. İsviçre ve İskoçya'nın ardından Almanya ve Fransa'da da bazı kulüpler, personellerden ve futbolculardan fedakarlık istemişti.

Futbol ekonomisinin sürdürülebilirliği için İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tomassi de futbolcuların haklarını koruyan bir kuruluşu yönetmesine rağmen, fedakarlık yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Tuttosport'un raporuna göre oyuncular, yakın zamanda kulüplerle anlaşmak zorunda kalacak. 70 ila 150 milyon euro arasındaki kayıp, 450 milyon euro'luk yayın gelirleri, sponsorluk ve taraftar gelirleriyle birleştiğinde İtalya futbolunda 700 milyon euro'luk büyük bir kayba dönüşecek.

Dünya çapında ise futbol, 4 milyar euro kaybedecek.