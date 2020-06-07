Tüm dünyayı etkisine altına alan corona virüsü nedeniyle ülkeler, dış dünyaya kendilerini kapatırken, istenmeyen olaylar da gündeme gelebiliyor. Bunlardan biri, Hindistan'da yaşandı. 21 Mart'tan bu yana uçuşların yasak olduğu Mumbai havaalanında mahsur kalan Randy Juan Muller, 72 gün sonra dışarı çıkabildi. Futbolcu, Kasım 2019'da Kerala'daki ORPC Spor Kulübü'nde oynamak için Hindistan'a gelmişti.

Futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Hindistan'da karantina bittikten sonra eve dönmeyi planladım. Hatta 30 Mart'da, Mumbai'den Gana'ya, Kenya aktarmalı bir uçak bileti satın aldım ancak bu esnada hükumet, uluslararsı uçuşları iptal etme kararı aldı."

Yardımlarla hayatta kaldı

Öte yandan Muller'e, havaalanında çalışan temizlikçilerin ve güvenliklerin yardım, erzak götürdüğü ve futbolcunun bu şekilde hayatta kaldığı belirtildi.









Filme konu olan olay!

Terminal, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı politik komedi-drama türünde 2004 yapımı bir film. 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmiştir. Steven Spielberg'ün gerçek bir olaydan esinlendiği ilgi çekici bir öyküye sahip bir politik komedi olan film, Doğu Avrupa'dan Krakozya adlı bir ülkeden New York'a gelen Viktor Navorski'nin (Tom Hanks) öyküsünü anlatıyor.

Amerika yolundayken ülkesinde askeri darbe olması üzerine Viktor, New York'un JFK Uluslararası Havaalanında mahsur kalır. Pasaportu artık geçersiz olduğu için ABD'ye girme hakkını yitirmiş durumdadır. Ülkesindeki savaş bitinceye kadar havaalanı terminalinin transit yolcular salonunda beklemek zorundadır. Zamanla havaalanı görevlileri ile dost olur ve hatta bir hostesle (Catherina Zeta-Jones) arasında duygusal bir bağ gelişir. Havaalanının Güvenlik müdürü Frank Dixon (Stanley Tucci) Viktor'un varlığını bir türlü kontrol edemediği bürokratik bir facia olarak görür ve bu sorundan bir an önce kurtulmanın çaresini bulmaya çalışır.

Viktor'un Amerika'ya gelme amacı ise babasının bir zamanlar çok sevdiği Amerikalı bir müzik grubundan aldığı imzalı fotolardan eksik olanı tamamlamaktır. O sanatçıyı bulup imzalatmak için yolculuğa çıkmıştır.

Sabah







