Corona virüs döneminde oyun satışları yüzde 35 arttı

Türkiye’de oyun severler Mart ayında en çok mobil oyunlara ilgi gösterdi. Açıklanan verilere göre kadınların yüzde 65’i, erkeklerin ise %45’i mobil oyunlarla ilgili satın alma gerçekleştirdi. PC oyunları pastadan kadınlarda %30, erkeklerde yüzde 35 pay alırken, konsol oyunları kadınlarda %5, erkeklerde ise yüzde 20 orana ulaştı.

Mart ayında en çok harcama yapılan oyunlar

Oyunfor.com verilerine göre 2020 yılının Mart ayında Türkiye’de oyun severlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.

1. PUBG Mobile

2. League of Legends

3. Game of Thrones

4. Lords Mobile

5. Call of Duty (Mobile)

Toplam oyun harcamasının yüzde 25’ini kadınlar yaptı

Özellikle kadınların daha fazla oyun harcaması yaptığını belirten Dumanoğlu, önceki dönemde toplam alışverişin yüzde 10’unu yapan kadınların, Mart ayında toplamın %25’ini gerçekleştirdiğini söyledi. Dumanoğlu, PUBG Mobile ve Lords Mobile oyunlarının artan popülerliğini hem PC’de düşük özellikli sistemlerde çalışabilmesi ve mobil sürümlerinin olması hem de internet üzerinden çok oyunculu oynanabilmesinin evde kalanlar için olumlu bir sosyal etki yaratmasına bağladı.