Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, futbol kulüpleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı... Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden İspanya La Liga’da Barcelona, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı ve oyuncularının maaşlarında büyük oranda indirim istedi.

Başkan Josep Maria Bartomeu'nun futbolcularla tek tek iletişime geçip, bu süreçte maaşları tam olarak ödeyemeyeceklerini ve yüzde 70’lik kesinti yapmak zorunda olduklarını iletti. Katalan devine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi ise bu haberin ardından flaş bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, yüksek maaş alan bazı futbolcular kesintiye karşı çıktı.

Futbolcuların ortaya koyduğu sebebin ise kulübün kaynaklarının doğru, efektif biçimde kullanılmaması ve yüksek bonservis transferler ve bu transferlerin herhangi bir katkısı olmaması. Bu sebeplerden dolayı kesintiyi kabul etmeyen bazı futbolcular, maaşlarını tam olarak almak istediklerini ilettiler.

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