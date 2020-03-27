Corona Virüs aşısı çalışması! Corona Virüs aşısı bulundu mu?

Corona Virüs bütün dünyada etkisini artırmaya devam ederken vatanşdaşlar Corona Virüs aşısı bulundu mu? Sorusunun cevabını arıyor... Uzmanlar corona virüsün, grip virüsü kadar hızlı değişim geçirmediğine inanıyor. Bilim insanları, nihai aşının yıllarca koruma sağlayabileceğini söyledi. Yaklaşık 18 ay içinde bulunması beklenen aşı, corona virüsü gripten daha çok suçiçeği gibi bir hastalık haline getirebilir.

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Konu hakkında Bakan Koca değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Bu süreç en az 6-9 ay olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz" diye konuştu.

Çin’in İstanbul Başkonsolosu’ndan ‘Corona virüsü aşısı’ açıklaması!

NTV canlı yayınında hastaların tedavi süreciyle ilgili açıklamalar yapan Cui Wei, şöyle konuştu:

* Başından beri Çin’in içinde yurt çapında belli bir standardı olan tedavi kılavuzu çıkartıyoruz.

* Şimdiye kadar artık 7’nci vizyona girdi.

* Ön aşamadaki tecrübeleri alıp içine ekliyoruz ya da eksikliği varsa çıkartıyoruz.

* Bir, mevcut ilaçlardan etkili olanları tarıyoruz ve devamlı bir şekilde bu tedavi kılavuzunun içine ekliyoruz.

* İkincisi, geleneksel Çin tıp yöntemleri başından beri bu tedavi kılavuzunun içinde oluyor.

* 70 bin kişiyi taburcu ettik. 70 bin kişinin taburcu olmasını sağlamada yüzde 94.5 geleneksel Çin tıbbının katkısı var.

* Üçüncü, tabi ki başından beri tam bu virüse isabetli olan özel ilaçların AR-GE’sine girdik.

* Belli gelişmeler oldu. Ama elimizde somut bir şey daha olmadığı için herhalde daha uzun sürecek.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Cui Wei, şunları söyledi:

* Aşıda iki gün önce çok önemli bir adım attık.

* 17 Mart akşamı aşı inceleme ekiplerinden birine klinik denemeye girmesine izin verdik.

* Biz, paralel bir şekilde birkaç yolda aşı incelemesi içindeydik.

* Çoğu nisan ayında klinik denemeye girecekti ama bir aşı ekibi daha hızlı bir şekilde ilerledi.

* İki gün önce klinik denemeye izin verildi.

* Klinik denemenin sonuçlarını bekliyoruz.

Bir virüsün ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, bazı aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu tür bir aşı olan grip aşısı da her yıl tekrarlanıyor. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi.

Açıklamada “Yaptığımız şey virüsün mutasyon geçirip geçirmediğini ve ne kadar hızlı olduğunu bildiriyor" diyen Thilen, “Mutasyon oranına dayanarak, erken veriler bunun her yıl grip aşısı gibi güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Iowa Üniversitesi’nden Stanley Perlman ve Texarkana’daki Texas A&M Üniversitesi’nden Benjamin Neuman adlı iki virolog, Washington Post gazetesine virüsün nispeten kararlı göründüğünü söyledi. Perlman, “Virüs önemli ölçüde mutasyona uğramadı” dedi.

Virüsteki mutasyonları incelemek, bilim insanlarının virüsün bir bölgede ne kadar süre fark edilmemiş olabileceğini belirlemelerine yardımcı olabilir ve sosyal uzaklıklar gibi hangi önlemlerin alınacağı konusunda tavsiyede bulunabilir.

Uzmanlar, corona virüs için olabilecek en erken aşının 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor. ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde aşı denemeleri devam etmekle birlikte, aşı milyonlarca insana yapılmadan önce güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için zamana ihtiyaç var.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ DENENECEK

Bununla birlikte Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) , ABD’de 50 binden fazla hasta için ilk tedaviyi onayladı: Enfeksiyonu temizleyen insanlardan kan plazması. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin.

Çin geçen ay hastalarını tedavi etmek için yüzyıllık yöntemi kullanmaya başladı ve New York Valisi Andrew Cuomo pazartesi yaptığı açıklamada, plazmanın devletin 25 binden fazla corona virüs hastasını tedavi etmek için orada test edileceğini duyurdu.

Denenecek tedavi yöntemi, aşıdan önceki zamanlarda grip ve kızamık salgınlarıyla savaşmak için kullanıldı ve daha yakın zamanda SARS ve Ebola’ya karşı da çalıştı.

ABD hastaneleri, hem olası bir tedavi hem de enfeksiyon riski yüksek olan insanlar için aşı benzeri geçici koruma olan infüzyonlar hakkında büyük çalışmalara başlamak için FDA’dan izin bekliyor. (NTV)