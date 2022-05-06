Cornelius Hatayspor maçında formayı istedi

Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Cornelius, Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Kayserispor'u da boş geçmedi.

Ligde 15 golü bulunan ve krallık hedefi doğrultusunda El Kaabi, Pohjanpalo ve Umut Bozok'la zirveyi paylaşan Danimarkalı yıldız, Hatayspor mücadelesinde hocasından forma istedi. Cornelius, şampiyonluk hedefine ulaşırken, müthiş geçen sezonda gol kralı olmayı da hayal ediyor.

29 yaşındaki santrfor, aynı zamanda ligde 3 gol daha atarsa kariyer rekoruna ulaşacak.