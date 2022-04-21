Brezilya ekiplerinden Corinthians tehdit skandalı ile çalkalanıyor. Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu Willian, aldığı tehditler nedeniyle kendisi ve ailesinin güvenliği için endişe duyuyor.

ESPN'de yer alan habere göre Willian ve ailesi, Corinthians'ın bu ayın başlarında Libertadores Kupası'nda Bolivya'nın Always Ready takımına 2-0 mağlup olmasının ardından tehditler alıyor ve Brezilya'daki güvenliklerinden endişe duyuyorlar.

Tehditlerin ardından tecrübeli yıldızın kızlarının okula gitmekten korktuğu ve eşinin ise zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı belirtilenler arasında yer alırken, Willian ise Corinthians'ın antrenmanlarına bir güvenlik görevlisinin eşiliğinde gidiyor.

Kulüpten ayrılabilir

Sezon başında Arsenal'den Corinthians'a transfer olan futbolcu, takımda devam etmek istese de ailesinin güvensiz hissetmeye devam etmesi durumunda sezon somnunda Brezilya'dan ayrılmayı düşünebilir.

Vitor Pereira çalıştırıyor

6 Nisan tarihinde Libertadores Kupası'nda Bolivya'nın Always Ready takımına 2-0'lık skorla yenilen Corinthians'ı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor. Söz konusu maçın ardından Brezilya ekibinin oyuncuları taraftarın büyük tepkisi ile karşılaşırken, Willian'ın dışında diğer oyuncuların da tehdit mesajları aldıkları aktarılanlar arasında yer alıyor.

Premier Lig'de uzun yıllar Chelsea forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Willian, sezon başında 2020 yılında transfer olduğu Arsenal'den ayrılmış ve kendi ülkesinin yolunu tutmuştu. Brezilya ekibi ile bu sezon 16 maça çıkan futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans göstermiş durumda.



