Yaklaşık beş aydır alacaklarını tahsil edemeyen Love, Beşiktaş yönetimi ile sürdürdüğü pazarlıkları sonuçlandırmak üzere. 34 yaşındaki oyuncu, bonservisini eline aldığı anda Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a imza atacak.

Corinthians'tan Vagner Love açıklaması!

Brezilya ekibi de Love'un siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Guarani mağlubiyeti sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Futbol Direktörü Alves, "Şu anda bekliyoruz. Bize bağlı bir durum yok. Sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz onu takıma kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettik. Artık işin bitme aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sadece imzaların atılması kaldı. Ancak durum bir hafta önce de böyleydi. Sözleşmenin resmen feshedilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı ise bir gün öce yaptığı açıklamada transferle ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.

Love'ın sözleşmesi ne zaman feshedilecek!

Dün medyaya yansıyan haberlerde Beşiktaş ile Love'un 900 bin euroya fesih için anlaştıkları bildirilmişti. Açıklamanın bugün içinde yapılması bekleniyor. (Ajansspor)