  • Haberler
  • Beşiktaş
  • Corinthians Vagner Love'u açıkladı: Sadece imzaların atılması kaldı

Corinthians Vagner Love'u açıkladı: Sadece imzaların atılması kaldı

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmek üzere olan Vagner Love'la ilgili Corinthians Futbol Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.

24 Ocak 2019, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
- A +
Corinthians Vagner Love'u açıkladı: Sadece imzaların atılması kaldı

Yaklaşık beş aydır alacaklarını tahsil edemeyen Love, Beşiktaş yönetimi ile sürdürdüğü pazarlıkları sonuçlandırmak üzere. 34 yaşındaki oyuncu, bonservisini eline aldığı anda Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a imza atacak.

Corinthians'tan Vagner Love açıklaması!

Brezilya ekibi de Love'un siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Guarani mağlubiyeti sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Futbol Direktörü Alves, "Şu anda bekliyoruz. Bize bağlı bir durum yok. Sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz onu takıma kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettik. Artık işin bitme aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sadece imzaların atılması kaldı. Ancak durum bir hafta önce de böyleydi. Sözleşmenin resmen feshedilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı ise bir gün öce yaptığı açıklamada transferle ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.

Love'ın sözleşmesi ne zaman feshedilecek!

Dün medyaya yansıyan haberlerde Beşiktaş ile Love'un 900 bin euroya fesih için anlaştıkları bildirilmişti. Açıklamanın bugün içinde yapılması bekleniyor. (Ajansspor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.