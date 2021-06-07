Brezilyalı yıldız transfer olduğu günden beri Fenerbahçe ’nin vazgeçilmez oyuncuları arasındaydı. Ancak Emre Belözoğlu’nun takıma geçtiği son 10 haftada 11’deki yerini kaybetmişti. 3.5 milyon Euro’luk maaşıyla en çok kazanan isimlerin başında gelen Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir.

Sambacı’nın Brezilya’daki eski takımı Corinthians, onu geri döndürmenin hayalini kuruyor. Takımın teknik patronu Sylvinho’nun, Gustavo ileilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.





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