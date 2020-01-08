Türk futbolu için büyük önem taşıyan sponsorluk anlaşmasının imza töreni ise Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın ev sahipliğinde, Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda medya mensubunun takip ettiği imza töreninde açıklamalarda bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Altınordu Futbol Kulübü’nün geleceğe yatırım vizyonuna katkı sağlayacağız”

“Corendon Airlines olarak havacılık sektöründe yenilikçi vizyonumuz, üst düzey hizmet anlayışımız, uçuş destinasyonu çeşitliliğimiz ve geleceğe yönelik planlamalarımız ile birlikte fark yaratıyoruz. Bir Türk şirketi olarak ülkemizi yurtdışında gururla temsil ediyoruz.

Ayrıca toplumsal değer yaratma vizyonumuz çerçevesinde Türk sporunun en büyük destekçilerinden biriyiz. Ülkemizde faaliyet gösteren saygın ve köklü spor kulüplerine sponsorluk katkısı sağlıyoruz.

Seyit Mehmet Özkan liderliğinde fark yaratan, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren Altınordu Futbol Kulübü’nün sponsoru olmak, kendi alanında fark yaratan bir şirket olarak bizi çok mutlu ediyor.

Biz de Altınordu Futbol Kulübü gibi Türk gençliğine güvenildiğinde en büyük başarıların elde edilebileceğine inanıyor, bu doğrultuda Altınordu Futbol Kulübü ile iş birliği yapıyoruz. Sponsorluk desteğimizin Altınordu Futbol Kulübü’nün geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayacağına eminiz.

“Altınordu Futbol Kulübü’nün organize ettiği U12 İzmir Cup’a da destek vereceğiz”

Çok uzun süreli olmasını dilediğimiz ‘Geleceğe Uçuş’ sponsorluğumuz kapsamında; logomuz ile birlikte Altınordu Futbol Kulübü formalarında yer alacak, ileri futbol eğitimi alan gençlerimizin, yurt dışındaki uluslararası gençlik turnuvalarına katılımlarını destekleyecek, konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek ve birlikte turnuva organize edeceğiz.

Ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan U12 İzmir Cup’a da destek verecek, bu organizasyonun daha da renkli olmasını sağlayacağız.

Tüm dünyada örnek bir takım olarak gösterilen Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte hayata geçirdiğimiz sponsorluk anlaşması için başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

“Corendon Airlines ile birlikte gelecek yolculuğuna başlıyoruz”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Altınordu, sloganı (İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu) olan ve bu toprakların çocuklarına gelecek umudunu vermek için yola çıkan bir organizasyondur” vurgusu yaparak, “İyi olmanın temel şartı süreklilik ve iyi dostlarla birlikte olmaktır. Petrol Ofisi, bizim ilk iyi dostumuz, yol arkadaşımızdı. Hemen ardından Axa Sigorta ve KİP gibi çok değerli iki dost edindik. Şimdi de Corendon Airlines ile birlikte gelecek yolculuğuna başlıyoruz. Yalnız olmadığımızı bilmek ve görmek, açıkçası bizleri çok mutlu ediyor.”

“Birlikte yürümek çok önemli”

Özkan, sponsor kelimesine çok sıcak bakmadığını, Corendon Airlines gibi değerli kurumları “Birlikte yürüdüğümüz” firmalar olarak nitelendirdiğini belirterek, “Bu kurumlar, bizim için formaya yapıştırılmış bir logodan ibaret değildir. Bizler, bu toprakların çocuklarını geleceğe taşımak için el ele verdik. O açıdan, attığımız her imza çok değerlidir. Corendon Airlines ile Altınordu, birbirlerine çok benzeyen iki kurum. Bu topraklarda doğup, yönünü Avrupa’ya çeviren ve spora gerçekten büyük değer veren Corendon Airlines’i yanımızda görmek bizleri çok mutlu etti. Altınordu ve Corendon Airlines birlikteliği, Altınordu gençlerinin gerçek futbol sahnesi olan Avrupa’ya daha fazla çıkmasını sağlarken, Uluslararası U12 İzmir Cup gibi Avrupa’nın en büyük gençlik turnuvasını bir kademe daha ileriyle taşıyacak. Sayın Yıldıray Karaer başta olmak üzere bu birlikteliğe emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz ve birlikte geleceğe uçmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısı, gerçekleştirilen imza töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile birlikte sona erdi.

Bisiklet, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, korfbol, buz hokeyi, beyzbol ve buz pateni gibi pek çok spor branşına sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, 2020 yılı boyunca Türk sporuna katkı sağlamaya devam edecek.