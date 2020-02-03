Hafif acı olmasından dolayı Hint mutfağında baharat olarak kullanılmaktadır.

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Kendisi küçük faydası büyük olan çörek otu yağı, mümkünse tohum halinde satın alınmalıdır. Kurabiye, börek, poğaça ve salata gibi besinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Düzenli olarak çörek otu yağı tüketmek isteyenler, kahvaltıdan ve yemekten 2 saat önce çiğnemelidir. Bir miktar su ile tüketilebilen çörek otu yağı, sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlerin vazgeçilmez tercihidir.

Çörek Otu Yağı Faydaları Nelerdir?

Birçok hastalığın iyileşmesinde aktif rol oynayan çörek otu yağı, mide ağrılarına ve bulantısına iyi gelmektedir. Saçların yapısını korumakta olup sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır. Kronik yorgunluktan şikayetçi olanlar, çörek otu yağı ile kronik yorgunluktan kurtulmaktadır. Kolesterolü düşürerek dengelemektedir.

Çörek Otu Yağı Zayıflatır mı?

Birçok derde deva olan çörek otu yağı doğrudan tüketildiğinde, iştahı keserek zayıflamayı sağlamaktadır. Basen, bel ve göbek bölgesinde oluşan yağların tüketimi çok zor olmakta ve çörek otu yağı devreye girmektedir. Türlü hastalıkların iyileşmesini sağlayan çörek otu yağı, hızlı bir şekilde kilo verilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Çörek Otu Yağı Kullanarak Ne Kadar Kilo Verilir?

Dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmenin yanı sıra çörek otu kullanılırsa, daha fazla kilo vermek mümkündür. Zayıflama sürecinin rahat bir şekilde sürmesi için çörek otu yağının yemeklerde kullanılması önerilmektedir. Zayıflama olayı kişiden kişiye göre değiştiğinden, çörek otu ile verilecek kilo da kişiden kişiye değişmektedir.

İştah duygusunun kapanmasını sağlayan çörek otu yağı, vücuda vermiş olduğu tokluk hissi ile dengeli bir şekilde beslenmeyi kolay bir hale getirmektedir. Karaciğeri de temizleyen çörek otu yağı, metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Metabolizması hızlanan birey, almış olduğu kiloları hızlı bir şekilde vermeye başlamaktadır. Çörek otu yağı ile birbirinden farklı lezzetli karışımlar hazırlamak mümkündür.

Çörek Otu Yağı Zararları Nelerdir?

Ağız yolu ile alınan çörek otu yağı son derece güvenli olup herhangi bir zarar oluşturmamaktadır. Bazı kişilerin çörek ağına karşı alerjisi bulunmakta ve bu durumlarda çörek otu yağının kullanımı alerjik kaşıntılara sebep olduğundan zarar vermektedir. Çörek otu yağında acımış bir lezzet alınırsa bozulmuştur ve kesinlikle tüketilmemelidir.

Çörek otu yağının etkileri kişiden kişiye göre değişmekte ve farklı etkiler göstermektedir. Çörek otu yağının güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için az miktarda kullanılması önerilmektedir. Yiyeceklerin üzerinde baharat olarak kullanılan çörek otunun bilinen herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Büyük dozda alınan çörek otu yağı, felce sebep olmaktadır.

Çörek Otu Yağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çörek otu yağının astım ve yüksek tansiyon hastalarını olumlu anlamda etkiledikleri bilinmektedir. Bademcik ve boğaz iltihaplarına da iyi gelen çörek otu yağı, karaciğeri zehirlenmelere karşı korumaktadır. Meme ve kolon kanserinden korunmak için çörek otu yağı tüketimi önerilmektedir. Sıcak suyun içerisine nane ile birlikte damlatılan çörek otu yağı, hafızayı güçlendirmektedir.

Kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılan çörek otu yağı, ilaçlardaki toksinin zararlarını azaltmaktadır. Alzheimer hastalığına karşı umut verici faydaları bulunan çörek otu yağı, konsantrasyonu ve dikkati artırmaktadır. Reglken kullanılan çörek otu yağı, regl ağrılarına da iyi gelmektedir. Obezite hastalarının kilo vermesini kolaylaştıran çörek otu yağı, en etkili doğal ilaçlar arasındadır.