COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği yeni yaşam düzenine uyum süreci insanların günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını değiştirdi. Salgın nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan insanlar, bilgi almak, işlerini sürdürmek ve sosyalleşmek için sosyal medyayı daha yoğun kullanmaya başladı. We Are Social’ın Ocak-Nisan aylarını kapsayan raporuna göre, sosyal medyayı aktif kullananların sayısı 3,81 milyarı bulurken, dünya nüfusunun yüzde 49’unun sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi. Bu oran, 2019 Ocak We Are Social raporunda yüzde 42 seviyesindeydi.

2,5 milyar kullanıcısı ile Facebook’un tahtı sallanmadı

Son haftalarda evden çalışmanın ve sokağa çıkma yasaklarının artması ile sosyal medya kullanımında ciddi oranda artış oldu. We Are Social’ın raporuna göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya mecrası olurken, YouTube ve WhatsApp kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut. WeChat’in 1 milyar kullanıcıya, son zamanlarda popülerleşen platform TikTok’un ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

Twitter’da yedinci sıradayız

Türkiye, Instagram ve Twitter’daki kullanıcı sayısı yoğunluğu açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Rapora göre son bir yılda Türkiye’de Instagram kullananların sayısı yüzde 3 artarak 39 milyona ulaştı. Nisan 2020 itibariyle dünyada en çok Instagram kullanıcısının olduğu 6. ülkeyiz. Twitter kullanıcı sayısı ise yüzde 16 artarak 13,6 milyon oldu. En çok Twitter kullanıcısının olduğu ülkelere bakıldığında Türkiye’nin 7. sırada olduğu görülüyor.

Dijital pazarlamaya ara veren kaybedecek, hiç başlamayan ayakta kalamayacak

Şirketler açısından sosyal medyanın müşteri ilişkilerini sürdürmede geldiği kritik noktaya değinen Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, “Sosyal medyanın gücünü daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde sosyal medya insanları hiç olmadığı kadar ulaşılabilir kılıyor. Salgın döneminde dijital pazarlamaya ve iletişime ara veren şirketler, bu dönem sona erdiğinde müşterileri ile aynı iletişimi kurmakta zorlanabilir. Bu nedenle şirketlerin iletişime devam etmeleri, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmeleri ve daha çok ‘biz buradayız’ demeleri gereken bir dönemdeyiz.” dedi.



