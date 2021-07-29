2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kazanmayı çok istediklerini ancak üzüntülü de olmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rakip ABD ve 2-0’dan dönerek maça ortak olduğumuz için çok mutluyum. Tabii ki kazanmak isteriz ama biz bu seviyelerde maç yaparak gelişeceğiz. Bu maç da onlardan biriydi. Aldığımız bir puan gruptan çıkmak ve bir sonraki turdaki eşleşme için bize büyük bir avantaj sağlayacak."

Her sporcunun madalya kazanmak istediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra da adımızı yarı finale yazdırmak. Hepimizin hayali var ama realist bakıyoruz. Grubumuz gerçekten çok zor. Biz burada, ’Türkiye buraya bir şeyler başarmaya gelmiş’ mesajını rakiplerimize veriyoruz. Artık onlar da bizim oynadığımız voleyboldan korkuyor. ABD’li oyuncuların gerçekten yüzlerindeki stresi gördük. Bu bizim için önemliydi. Hedefimiz tabii ki ülkemize başarılı bir şekilde dönmek." değerlendirmesinde bulundu.







