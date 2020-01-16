Fenerbahçe ile yollarını ayıran sportif direktör Damien Comolli hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Kulüp tarafından verilen telefonuna ulaşılamayan aynı zamanda şahsi telefonunu da kapatan Comolli'ye bir süre ulaşılamadı. İstifa kararı sonrası herkesin aramaya başladığı Fransız futbol adamı ile iletişim mümkün olmadı.

Bu akşam İstanbul'dan ayrılacak

Avukatları ve kulüp çalışanları ile görüşen ve istifasını verir vermez telefonunu kapatan Comolli'nin bu tavrının sebebi daha sonra ortaya çıktı.

Kulüp görevlileri ile görüşmek için kulüp binasına giden Comolli'nin görüşmelerde rahatsız edilmemek için telefonlarını kapattığı öğrenildi.

Dış basın teyakkuzda

Fransız medyasının Damien Comolli'yi sürekli aradığı ancak ulaşamadığı, bu flaş gelişme ile ilgili olarak görüş almaya çalıştığı ama gazetecilerin başarılı olamadığı ifade ediliyor.

Kulüpte yapacağı görüşmeler sonrası, yönetim kurulu ve çalışanlarla vedalaşması beklenen Fransız futbol adamının akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrılacağı tahmin ediliyor.

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