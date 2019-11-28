Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Max Kruse ve Vedat Muriç'in sakatlığı hakkında da konuşan Comolli'nin basında çıkan iddiaları yalanladı.

Max Kruse takımla birlikte idman yapmaya geri döndü. Nasıl daha çabuk sahalara dönebileceğini düşündü. Zor bir sakatlıktı. Onun idmana dönmesi zaman aldı ve şu anda durum pozitif. Samandıra'da sakatlandı. Onunla yakından ilgilendik. Sahalara çabuk dönmesi için çok uğraştık ve bizim için önemli olan tekrar sakatlanmamasıydı.

Vedat Muriç hafta sonu oynayabilecek mi?

Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Milli arada da takip ettik. Sürekli iletişim halindeydik. Oynamaycağı kesinleşince buraya döndü ve tedavisine başladık. Umarım cumartesi günü takımla birlikte olur. Eğer Vedat için önümüzdeki 48 saat sorunsuz geçerse düşündüğümüzden erken dönmüş olacak.

Berke Özer ameliyat edildi

Berke de Westerlo'da iyi bir performans gösteriyor. Oradaki herkes performansından dolayı çok mutlu. Biz de onu Volkan Demirel hocamız ile takip ediyorduk. 18 Kasım'da bir sakatlık geçirdi. Doktorumuz onu kontrol etti ve ameliyat geçirdi. Westerlo'dan izin istedi tedavi için. Şimdi burada ve rehabilitasyon süreci iyi geçiyor. 2 hafta içinde çalışmalara başlayacak. Sağlık ekibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. İyi bir iş çıkarıyorlar. Vedat için 5 hafta konuşulurken 2 hafta içinde dönmesi iyi bir çalışmanın sonucu. Buradaki oyuncularımız üst seviyede oynadılar. Buradaki sağlık ekibinin ne kadar iyi olduğundan bahsediyorlar. Geçen hafta basketbol takımımızdan 2 oyuncu burada tedavi oldu. Hasan Ali'nin yaz döneminde yaşadığı sakatlık 3 aydan fazla sürecekti. 2.5 ayda takıma geri döndü.

Rami, takımdan ayrılacak mı?

Rami'nin kontratında bir madde varmış ve Ocak ayında bedelsiz feshedilecekmiş. Bu haber gerçek değil. Çok iyi çalışıyor. Sadık da çalışmalarına devam ediyor.