Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Liverpool, 2022-23 sezonunda ilk kez karşı karşıya geldi. Premier Lig şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile FA Cup'ın son sahibi Jürgen Klopp'lu Liverpool, Community Shield Finali'nde kozlarını paylaştı.

King Power'da oynanan ve Craig Pawson'ın yönettiği dev maçta kazanan Liverpool oldu. 21. dakikada Trent Alexander-Arnold'la öne geçen Merseyside ekibine City'nin yanıtı 70. dakikada Julian Alvarez'le oldu.

83. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan Mohamed Salah ile 90+4'te sahneye çıkan Darwin Nunez, sonucu belirledi. Ezeli rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Klopp'un ekibi, 16. kez Community Shield kupasını müzesine götürdü.

Merseyside ekibi, 2006'dan bu yana ilk kez Community Shield'te zafere ulaştı. Geçen yılki kupayı, finalde Pep Guardiola'nın City'sini 1-0 mağlup eden Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester kazanmıştı. Manchester temsilcisi, üst üste 2. kez Community Shield Finali'ni kaybetti.