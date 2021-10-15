Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Belgrad’da start alan Comen Cup'ta milli sporcular iyi bir başlangıç yaptı.

Kadınlar 400 metre karışıkta Belis Şakar, 5.00.70’lik derecesiyle ikinci, Defne Tanığ da 5.01.90’la üçüncü sırayı aldı. Erkekler 400 metre karışıkta ise Atakan Malgil 4.34.99’luk derecesiyle üçüncülük elde etti.

Turnuva, 17 Ekim Pazar günü sona erecek. (AA)