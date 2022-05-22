Şampiyon boksör Muhammed Dursun, Bosna-Hersek'deki uluslararası altın eldiven şampiyonluğunu elinde bulunduruyor ve 4’üncü profesyonel müsabakası için yoğun hazırlık süreci geçiriyor. Şampiyon boksör, coinsate destekleri ile bu yıl Rusya Moskova'da kampa girecek.

Coinsate kurucu ortağı Mustafa Dağlıoğlu ile Muhammed Dursun birlikte sözleşmeye imza attı.

Birçok kez uluslararası müsabakada derece getiren profesyonel boksör Muhammed Dursun, "Bir Muhammed Ali çıkacak az kaldı sadece sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.