Codi Miller-McIntyre: Takımla gurur duyuyorum

7DAYS EuroCup'ın dördüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-76 mağlup eden Partizan'da Codi Miller-McIntyre, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçta 22 sayı, 7 asist ile yıldızlaşan Miller-McIntyre, "Esas mesele önde de olsak geride de olsak aynı enerjiyi koruyarak pozitif kalmaya çalışmamızdı. Maç içinde 5-6 dakika boyunda dikkatimizi kaybederseniz bazen bunu yeniden kazanabilir bazen de kazanamayabilirsiniz. Bu gece takımla gurur duruyorum çünkü geri döndük ve kazandık" dedi.



