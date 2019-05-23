Cocu’ya ‘Fenerbahçe’ engeli

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan teknik direktör Phillip Cocu, yeniden bir takımın başına geçmeye bu hafta çok yaklaştı. Sarı-lacivertli ekip ile olan macerasının tamamlanmasının ardından deneyimli teknik sezonun sonuna kadar başka takım çalıştırmama kararı almasının ardından, sezonun sonu gelmesiyle birlikte teklifleri almaya başladı.

La Liga’yı 10. tamamladılar

La Liga’da son hafta maçında Real Madrid’i yenerek dikkatleri üzerine çeken ve bu maçın ardından teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Real Betis, Hollandalı çalıştırıcının kapısını çaldı. Sezonu 10. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar deneyimli teknik adamdan ummadıkları bir cevap aldı.

Betisliler ‘Bunu ödeyemeyiz’ dedi

Phillip Cocu’nun yönetimle yaptığı görüşmelerde İspanyol ekibinden Fenerbahçe’de kazandığı kadar yıllık ücret talebinde bulunduğu öğrenildi. Real Betisli idarecilerin ise bu talebin kendileri için mümkün olmadığını söyleyerek yanıt verdikleri, “Real Betis, Fenerbahçe kadar zengin bir kulüp değil” diyerek durumu izah ettikleri belirlendi.

1 milyon euroluk fark oluştu

Bunun üzerine taraflar arasındaki görüşmelerin tıkandığı ortaya çıktı. Cocu, sarı-lacivertlilerde yıllık yaklaşık 2.5 milyon euro kazanırken; Betis’in ayrılan teknik adamı Setien’in kulüpten aldığı yıllık ücretin yardımcılarıyla birlikte toplam 1.5 milyon euro olduğu tespit edildi.

Betis bu şartlarda mümkün değil

Bu gelişmelerin ardından Real Betis Kulübü, listesindeki bazı başka alternatif isimleri gündemine alarak bu isimlerle de görüşmeye başladı. Hollanda ve Türkiye dışında bir ülkede takım çalıştırmayan Cocu’nun ücret konusunda geri adım atmaması halinde İspanyol ekibinin başına geçmesinin artık mümkün olmadığı değerlendirmesi yapıldı. (Skorer)