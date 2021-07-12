Çocuklarına imrenen aileler de yüzme eğitimi istedi

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MANAVGAT Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme eğitimleri, MATSO Denizcilik Lisesi açık havuzunda başladı. Çocuklarına imrenen veliler kendileri için de yüzme kursu açılmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, MATSO Denizcilik Lisesi açık havuzunda yüzme eğitimlerine başladı. Geçen yıl koronavirüs salgınından önce bin öğrenciye yüzme eğitimi veren ilçe müdürlüğü bu yıl da bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedefliyor.

Düzenlenen kurs ile 3, 4, 5 ve 6. sınıflarda okuyan 7- 14 yaş arası çocukların yüzme eğitimi aldığını belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Bu projemizdeki amaç öğrencilerimizin su yüzeyinde kalma becerisini öğrenmesi. Suda kalma becerisini yaklaşık 4- 5 derste öğreniyorlar. Bu becerileri öğrendikten sonra biz çocukları Manavgat'ta var olan spor kulüplerine yönlendiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrili olmasına rağmen hala birçok kişinin yüzme bilmediğini vurgulayan Karakaya, "Manavgat'ımızda maalesef denizde ve havuzda suda boğulma olayları ile karşılaşıyoruz. Bununla karşılaşmamak, en aza indirmek için çocuk yaşta bir tehlike anında suda nasıl kalabilmesi gerektiğini öğretmek istiyoruz. Boğulma olaylarını azaltmak istiyoruz. Bunun için bu eğitimlere tüm vatandaşlarımızın katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞKE BİZE DE BİR İMKAN VERİLSE'

Çocuklarının uzman eğitmenler tarafından yüzme eğitimi almasını izleyen velilerden Hakan Paksoy, okulların tatilde olduğu bir dönemde böyle bir yüzme kursu düzenlendiği için yetkililere teşekkür ederken, velilerden Murat Toptaş ise kendileri için de yüzme kursu düzenlenmesini istedi. Toptaş, "Deniz bölgesindeyiz, Türkiye olarak da öyle üç tarafı denizlerle çevrili ama yüzme bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Denize götürüyorum çocuğum diyor ki bana yüzmeyi öğret, ben kendim bilmediğim için çocuğuma da öğretemiyorum. Şu anda ben de ders almak istiyorum. Keşke bize de bir imkan verilse, yetişkinler olarak bize de bir kurs açılsa. Bilmiyorum belki sesimizi duyarlar, bir kurs açarlar. Ben de faydalanmak isterim, yani profesyonelce öğrenmek isterim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yüzme eğitiminden kesitler

- İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya'nın konuşması

- Velilerden Hakan Paksoy'un konuşması

- Velilerden Murat Toptaş'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)