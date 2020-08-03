Her ne kadar çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri içeriklerine göre değişkenlik gösterse dahi, bu dönemde yaşanan bazı durumlar ortak bir seyir gösterir. Yetişkinler ise meydana gelen bu değişimlerin farkında olmalı ve doğru yaklaşım göstermelidir. Çocukların bu dönemde yaşadıkları kaygıları anlamak ve buna göre destek olmak, onların kişilik gelişimi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Çocuklarda 5 yaş sendromu nedir?

Daha fazla sosyal oldukları bu dönemde çocukların yetişkin halini takip etmeleri ve çevresindeki akranlarıyla iletişim kurmaya çalıştıkları zorlu dönem 5 yaş sendromu olarak bilinmektedir. Özellikle dil gelişimi, bellek, okuma ve yazma, problem çözme, yaratıcılık ya da çevre ile iletişim gibi pek çok gelişim bu dönemde yaşanır. Bu dönemde anne ve babanın çocuklarına zengin uyarıcı çevre sunmaları erişim noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda zihinsel ve fiziksel gelişim süreçleri çok daha sağlıklı biçimde devam edebilmektedir.

Özellikle doğa gezileri, kültürel etkinlikler, oyunlar ve birebir doğru iletişim aşamalı olarak düzenli şekilde bu dönemde gerçekleşmelidir. Tam bir okul çocuğu oldukları bu dönemde sürekli öğrenmek isterler ve oldukça meraklıdırlar. Bilgi almaktan ve öğrenmekten keyif aldıkları için anne babalar onlara karşı ılımlı ve sakin şekilde doğru yaklaşım göstermelidir.

Çocuklarda 5 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

Çocuklarda 5 yaş sendromu için belli başlı bazı belirtiler söz konusudur. Özellikle sosyal-duygusal gelişim üzerinden ortaya çıkan fiziksel durumlara karşı çok dikkat edilmesi gerekir.

- Kendisi ile ilgili kızgınlık, öfke ve sevgi duygularını ortaya çıkarır,

- Arkadaşları ile başka kimse olmadan devamlı oyun oynamak ister,

- Oyunların etkinliğini ve kurallarını devamlı anlatmaya çalışır,

- Yetişkin halini takip etmeye başlar,

- Oyun konusunda kendi arkadaşlarını seçer,

- Arkadaşlarının yaşadığı sıkıntıya karşı onları iyi etmek için mücadele gösterir,

- Sürekli kendini kanıtlamak için yaptıklarını anne ve babasına göstermeye çalışır,

Bu gibi farklı belirtiler ile beraber 5 yaş sendromu çocuklarda değişik şiddetler üzerinden ortaya çıkar. Fakat bu durum sendrom olarak geçse bile herhangi bir hastalık değildir. Daha çok çocuğun açması gereken bir dönem olarak öne çıkar. Bu dönemin sağlıklı şekilde aşılması ve çocuğun kişiliğinin oturması ise ebeveynlere bağlıdır. Belirli unsurlar üzerinden doğru yaklaşım çocukların daha sağlıklı bir süreç yaşamalarına olanak verir. Eğer gerekli ve doğru yaklaşımlar sağlanmaz ise, o zaman çocuk çok daha agresif, özgüven kaybı yaşamış ve sessiz bir kişilik halini almaya başlar.

5 Yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranılmalı?

5 yaş sendromu artık çocukların okul çağına gelmiş olduğu bir dönemdir. Bu doğrultuda bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, Sosyal-duygusal gelişim ve dil (konuşma) gelişimi gibi unsurlar ön plana çıkar. Bu doğrultuda ele alınacak olan doğru yaklaşımlar ile beraber, çocukların daha sağlıklı bir süreçte bu dönemi geçirmesine olanak verilebilir. Bu konuda yapılması gereken belli başlı bazı unsurlar söz konusudur.

- Ona sunduklarınız arasından tercih hakkı verin,

- Gösterdiği başarıdan çok çabasını takdir edin,

- Sorduğu tüm soruları elinizden geldiği kadar geçiştirmeden cevap verin,

- Kesinlikle kendi yaşıtları ile kıyaslamayın,

- Pislenmesine ya da düşmesi ile beraber oyuncaklarını söküp yeniden birleştirmeye çalışmasına izin verin,

- Doğada vakit geçirmesine fırsat tanıyın,

- Aşırı agresif olduğu zamanlarda sakinleştiği dönem onunla iletişim kurun,

Bu şekilde dikkat edeceğiniz unsurlar ile beraber, 5 yaş sendromunu daha az şiddet ile çocuğunuzun geçirmesine imkan verebilirsiniz. Unutulmamalı ki onlar bu dönemde kişiliğini bulmaya ve dünyayı anlamaya çalıştıkları bir zamandadırlar. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri aynı zamanda hız aldığı için çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Eğer bu konuda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi sahibi değilseniz, uzman bir çocuk doktoru üzerinden destek elde edebilirsiniz. Onun gelişimi hakkında aldığınız bilgiler ile beraber, bu dönemi çok daha sağlıklı ve doğru biçimde aşmanız mümkün.