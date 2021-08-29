Çocuklar ve gençler birbirinden renkli etkinliklerle spora doydu

İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Spor Her Yerde' programına ilçede yaşayan gençler büyük ilgi gösterdi. Çeşitli spor dallarındaki hünerlerini sergileyen birbirinden yetenekli gençlere eşlik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olmalarını istiyoruz. Spor, hayatımızın bir parçası olsun istiyoruz” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, ‘Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer’ sloganıyla ilçede 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Spor Her Yerde’ programında gençler hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Sağlıklı bir yaşam için sporun yaygınlaştırılması ve birçok farklı spor dalının gençlerle buluşturulmasının amaçlandığı program gençlerin büyük ilgisine sahne oldu. Programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Usta, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SPOR, SANAT VE TEKNOLOJİ DOLU BİR GÜN

Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı’ndaki ücretsiz programda ‘tırmanma duvarı, ayak tenisi, futbol , okçuluk, badminton, mini voleybol, karate, bisiklet ve mini golf’ten oluşan 9 farklı spor dalı vatandaşlarla buluştu. Aynı zamanda ‘resim, ebru yapımı, filografi, yüz boyama, el sanatları çerçeve ve sepet yapımı’ndan 5 farklı sanat etkinliğine de programda yer verildi. Geleceğin en önemli mesleklerinden ‘robotik kodlama’ üzerine bir etkinliğin de yer aldığı program; katılanlara spor, sanat ve teknoloji dolu güzel bir gün yaşattı.

"HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINIZDAYIZ VE ONLARA GÜVENİYORUZ"

Programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, tüm sportif aktivitelerle yakından ilgilendi. Başkan Dursun, çocuklarla ve gençlerle de bol bol sohbet ederek, onlara başarılar diledi. Spordaki hünerlerini sergileyen genç yetenekleri izlerken mutluluğunu gizleyemeyen Başkan Dursun, özellikle tekvando ve karate branşlarındaki gençlerin sergilediği göz alıcı gösterileri sık sık alkışladı. Başkan Dursun, becerilerini sergileyen gençleri ve hocalarını tebrik etti. Futbol oynayan gençlere katılarak şut çeken Başkan Dursun, ayrıca golf ve basketbol oynadı. Basketbolcu gençlerin kendisiyle maç yapmak istemesi üzerine onları kırmayan Başkan Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile takım arkadaşı olarak gençlerle ikiye iki basketbol maçı oynadı. Kıran kırana geçen maçtan sonra gençleri tebrik eden Başkan Dursun, “Ne kadar yetenekli olduğunuzu yakından gördüm. İleride ülkemizi ve Sultangazimizi uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edeceğinize inancım tam. Biz her zaman yanınızdayız ve size güveniyoruz” diyerek, gençlere olan inancını dile getirdi.

"SPOR, HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLSUN İSTİYORUZ"

Sultangazi’de geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirdiklerini belirten Başkan Dursun, “Burada izlediğimiz gençler, azimleriyle ve inançlarıyla neleri başarabileceklerini şimdiden bize gösteriyorlar. Ben bugün burada gördüğümüz kardeşlerimizi ileride uluslararası arenalarda madalya alırken izleyeceğimizden eminim. Biz bunun için onlara ihtiyaç duydukları tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar birçok branşta gençler için eğitimler düzenledik. Okçuluk atölyelerimiz oldu; basketbol, futbol turnuvalarımız oldu; kort tenisi, güreş ve tekvando faaliyetlerimiz oldu. Bugün de burada, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik spor etkinlikleri yapıyoruz. Sporun yanı sıra çeşitli sanat etkinliklerine ve ‘robotik kodlama’ etkinliğine de burada yer verdik. Burada spor yapıp, sanatla ve teknolojiyle ilgilenirken bir yandan da eğlensinler istedik. Böyle yaparak sporu, sanatı ve robotik kodlamayı onlara sevdirmeyi amaçladık. Çocuklarımızın, gençlerimizin aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu olmalarını; sporla iç içe olmalarını istiyoruz. Spor, hayatımızın bir parçası olsun istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz” dedi.

"GENÇ YETENEKLERİMİZİN BÖYLE DESTEKLENMESİ ÇOK GÜZEL"

Programa çocuklarıyla gelen Nesibe Acısu, ebru yapan kızını izlerken, “Ben kızımı, oğlumu ve onların arkadaşlarını getirdim. Bir sürü çocuk getirdim. Buradaki tüm etkinliklere katıldık. Bu etkinliğin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimiz olduğu için onların bu gibi etkinliklerle daha fazla desteklenmesinden ve yeteneklerinin keşfedilmesinden yanayım. Çok mutlu oldum bugün burada” diye konuştu.

Eşi Mehmet Kayış ve kızıyla birlikte katıldığı programı değerlendiren Tayyibe Mutlu Kayış, “Etkinlik çok güzel. Sultangazi Belediyesi gerçekten çok güzel etkinlikler yapıyor. Başkanımız burada herkesle ilgileniyor. Özellikle çocuklar ve gençler için çok güzel etkinlikler ve faaliyetler yapıyor.” ifadelerini kullandı. Mehmet Kayış ise “Çok güzel bir etkinlik. Bu tür etkinlikleri belediyemiz sık sık yapıyor ve hizmetleri gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum” dedi.