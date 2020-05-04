Çocuklar, internet üzerinden satranç turnuvasında buluştu

Türkiye Satranç Federasyonu, çocuklar için internet üzerinden turnuva düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, 11-12 yaş genel kategorisinin maçları oynandı.

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Turnuvada Ediz Gürel birinci, Mert Pehlivan ikinci, Mert Ceyhan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti veriliyor.

9-14 yaş arası çocukların katılabileceği 13 Mayıs’a kadar devam edecek turnuvaya kayıtlar ise "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabilecek.

AA