Eski milli futbolcu Christoph Metzelder, çocuk pornografisi bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermekle suçlanıyordu.

Düsseldorf savcılığı Alman milli takımıyla 2002 yılında Dünya Kupası finali oynayan eski milli futbolcu Christoph Metzelder hakkında çocuk pornografisi bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermek suçlarından dava açmıştı.

Metzelder hakkında iki kadın geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu. Kadınlar Metzelder'in kendilerine çok sayıda çocuk pornografisi materyalleri gönderdiğini iddia etmişti. Geçen yıl başlayan soruşturma çerçevesinde Metzelder'in evi de aranmıştı.

"Derin ahlaki bir suç işledim"

Christoph Metzelder, çıkarıldığı mahkemede çocukların ve genç yetişkinlerin içinde bulunduğu ahlak dışı içerikleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etti. Metzelder mahkemede, "Derin ahlaki bir suç işledim, verilen cezayı kabul ediyorum" dedi.

Dünya devlerinde forma giydi

Başarılı bir kariyere sahip olan Metzelder, 2000–2007 arasında oynadığı Borussia Dortmund'da yıldızını parlatmıştı. Metzelder, 2007–2010 arasında Real Madrid, 2010–2013 arasında da Schalke 04 formalarını giymişti.