Cocu o teklifi kabul etmedi

Fenerbahçe’den ayrılan Phillip Cocu’nun, Belçika ekibi Anderlecht’in başına geçeceğine yönelik haberler haftalardır gündemi meşgul etse de, deneyimli teknik adam ile mor-beyazlıların yolları kesişmedi. Cocu’nun Fenerbahçe’de geçirdiği sıkıntılı döneme dair tartışmaların, Anderlecht’te görev alacak olması bağlamında tartışma konusu edildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipten ligin 10. haftasında ayrılan Cocu’nun, Belçika ekibini başarıya taşıyamayacağı savunuldu. Ancak Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumun Cocu’dan kaynaklanmadığı, takımın kötü bir dönemden geçtiği, kendisinden sonra gelen teknik adamlarla düşme hattına kadar indiğine vurgu yapılarak, deneyimli çalıştırıcının Anderlecht’te görev yapmasına engel bir durum bulunmadığı da bunun karşı tezi olarak savunuldu.

Bu tartışmaların ardından Belçika ekibi, Phillip Cocu’ya teklifte bulundu. Hollandalı teknik adam, sezon ortasında takım devralmak istemediği için teklifi geri çevirdi. Cocu’nun sezon sonuna kadar dinlenmek istediği belirlendi. (Milliyet)



