Cobo dopingli bulundu, 2011 Vuelta galibi Froome

UCI tarafından bugün yapılan açıklamada Juan Jose Cobo’nun 2009-2011 yılları arasında doping yaptığı ortaya çıktı. Açıklama sonrası 2011 yılında kazandığı Vuelta a España galibiyeti de elinden alınan Cobo’nun yerine, aynı yıl yarışı ikinci sırada bitiren Chris Froome turun şampiyonu olarak kabul edildi.

“Dopingle Mücadele kapsamında yürütülen davada emekli bisikletçi Jose Juan Cobo, 2009-2011 yılları arasındaki dönemi kapsayan üç yıllık süreçte, biyolojik pasaportunda anormalliklere ve uygunsuz sonuçlara rastlanması ve kuralları ihlal ettiğinin anlaşılması sebebiyle suçlu bulundu” şeklindeki açıklamasını resmi web sitesinde yayınlanan UCI, dava gizliliğinin korunması sebebiyle konuyla ilgili başka bir açıklamada bulunmayacaklarını da bildirdi.

2011 yılında kazandığı İspanya Turu şampiyonluğu da elinden alınan Cobo, 2014 yılında emekliliğini ilan etmeden önce Torku Şekerspor adına yarıştı. Öncesinde ise 2012-2013 yılları arasında World Tour takımlarından Movistar’la yarışan İspanyalı bisikletçinin, 2008 yılında Fransa Turu’nda aldığı bir etap galibiyeti de dahil olmak üzere 10 galibiyeti bulunuyordu.

(Cyclist)