Çobanlık yaparken keşfedilen Türkiye şampiyonu Emrah hedef büyüttü

Şanlıurfalı olan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, yetenekli gençlerin tespit edilmesine yönelik yaptığı araştırmalarda Suruç ilçesinde köyünde ailesiyle hayvancılıkla uğraşan 17 yaşındaki Emrah Yaşar’ın dövüş sporlarına ilgisinin bulunduğunu ve fiziki yapısının spora uygun olduğunu öğrendi. Köye giden Akaltun’un spor salonuna davet ettiği Emrah’ı kick boks sporuna yönlendirdi. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından, 2019 yılında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan Emrah, 81 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcu, başarısını 2020 yılında da sürdürerek Türkiye Şampiyonluğu’nda yeniden birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği başarıların ardından hedef yükselten Emrah, milli takım formasıyla mücadele ederek Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Emrah Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kick boks sporuyla tanışmadan önce Suruç ilçesinde ailesiyle hayvancılık yaptığını söyledi.

Küçüklükten beri dövüş sporlarına ilgi duyduğunu belirten Emrah, çobanlık yaptığı sırada bir yakınının tavsiyesi üzerine antrenörü Murat Akaltun ile tanıştığını ifade etti.

Emrah Yaşar, yakın zamanda başladığı kick boksun kendisine yeni bir pencere açtığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Murat hocanın yönlendirmesiyle kick boksa başladım ve kısa sürede sevdim. Aldığım eğitimlerle kısa sürede kendimi geliştirdim. Düzenlenen müsabakalarda dereceler kazanınca geçen yıl Erzurum’da düzenlenen şampiyonada şanssızlıktan dolayı sakatlandım, Türkiye 2’ncisi oldum. Daha sonra çok çalışarak aynı yıl Antalya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Bu yılda 13-19 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah yakın zamanda Avrupa’da ve dünyada ülkemi temsil ederim."

"Kick boksla öz güven kazandım"

Antrenmanlarının olmadığı dönemde köye giderek ailesine yardım ettiği ve hayvanlarla ilgilendiğini anlatan Emrah, "Spor insana çok şeyler kazandırıyor. Yaptığım kick boksla öz güven kazandım. Bunun yanında sporumu yaparken de köye gidip yine hayvanlarla uğraşıyorum, çobanlık yapıyorum. 3 yıl içinde hocalarımdan aldığım eğitimler bana çok şeyler kattı. Antrenmanlarımız çok ağır şekilde devam ediyor. İnanıyorum ki hedeflerime ulaşacağım. Arkadaşlara tavsiyem spor yapsınlar. Spor insana çok şey kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emrah Yaşar çok azimli bir sporcu

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun spor alanında yetenekli ve azimli insanları keşif etmeye çalıştıklarını söyledi.

Dezavantajlı bölgelerde yetenekli gençleri bulmaya çalıştıklarını belirten Akaltun, Türkiye şampiyonu olan Emrah Yaşar’ı da köyde çobanlık yaparken keşfettiklerini hatırlattı.

Türk sporuna faydalı ve iyi sporcu yetiştirmek arzusunda olduklarını aktaran Akaltun, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri gayet güzel anlamda başarılar sağladık. Bizim burada gayemiz Türkiye, Avrupa veya dünya şampiyonu yetiştirmekten ziyade buradaki yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz. Emrah Yaşar kardeşim de bu yeteneklerden biri. Salonumuza getirerek çalıştırmaya başladık. Kısa sürede kendini gösterdi ve güzel başarılar sağladı. Çok azimli bir genç bu özelliğiyle bir çok insana örnek oluyor. Emrah geçen yıl ve bu yıl Antalya’da düzenlenen şampiyonda gençlerde Türkiye şampiyonu oldu. Bizi gururlandırdı. Yakın bir zamanda inşallah bizleri Avrupa ve dünya müsabakalarında temsil eder. Buna inanıyorum. Başaracağından eminiz çünkü çok azimli ve çalışıyor."

AA