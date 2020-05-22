Çoban çantası otunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Kalsiyum ve fosfor açısından da zengin olan bu ot ayrıca güçlü bir B vitamini sağlar.

Çoban çantası otu nedir?

Çoban çantası otu turpgiller familyasına ait olan ve yapısı gereği oldukça küçük olan bir ot türüdür. Çobançantası otu yapısının her alana uygun olmasından dolayı tarlada, çayırda ve pek çok çorak arazide de yetişebilmektedir. Ayrıca evde bu otu yetiştirmek isteyen kişiler de kolaylıkla saksılarda yetiştirebilirler. Çünkü çobançantası otu kendiliğinden yetişebilme özelliğine sahiptir. Çobançantası bitkisi yıllık bir bitkisidir. Ayrıca yapı olarak da otsu gibi görünmesine rağmen hem dik hem de uzun bir gövdeye sahiptir.

Çoban çantası bitkisinin boyu en fazla 50-60 cm kadar olur. Oldukça dayanıklı bir yapıya da sahip olan çobançantası bitkisi hem kuraklığa hem de soğuğa karşı dayanıklıdır. Çobançantası otu özellikle Japonlar için çok önemlidir. Çünkü Japonlar bu bitkiye uzun ömrün sırrı olarak bakarlar. Bitki genellikle yabani otların arasında yetişir. Fakat buna rağmen oldukça fazla faydaya sahiptir.

Çoban çantası otunun faydaları nelerdir?

Çobançantası otu sağlık açısından çok fazla faydaya sahiptir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

- Skorbüt hastalığı açısından önemli bir tedavi edici özellik göstermektedir.

- Yüksek oranda C ve B vitamini içerir.

- İçerisinde potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller bulunur.

- Çobançantası vücutta kanamayı durduran bir özelliğe sahiptir.

- Hemeroid hastalığını yaşayan kişilerin şikayetlerine karşı tedavi edici özellik gösterir.

- Periferik-nöropati ağrı türlerinde ağrı kesici olarak kullanılır.

- Rubitol hücre membranında güçlü bir etkiye sahiptir.

- Kabızlık ve sindirim problemlerine karşı iyi gelir.

- Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı iyi gelir. Çünkü otun içerisinde bulunan potasyum vücuttan kan dolaşımının doğru şekilde yapılmasına yardımcı olur. Böylece vücuttaki pek çok organın da çalışmasını sağlar.

- Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.

- Tansiyonu düşürücü bir etki yapar.

- Vücuttaki iltihaplı alanların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Çoban çantası otu ne işe yarar?

Çoban çantası otu sağlık açısından inanılmaz etkilere sahiptir. Pek çok kişi bu bitkiyi duymamış dahi olsa da bitkinin hem tüketim şekilleri değişmekte hem de yararları her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle doğal yöntemlerle tedavi yani alternatif tıbba ilgi duyan kişiler açısından çobançantası otu mucizevi etkilere sahiptir. Bu etkilerden en önemlisi de kanamayı hızlı bir şekilde durdurup, vücutta iyileşme süresini kısaltmasıdır. Eğer vücudunuzda kanayan bir bölge varsa o bölgede kanamayı durdurarak, hızlı şekilde iyileştirme özelliği gösterir.

Çoban çantası otu C ve B vitamini eksikliği yaşayan kişiler açısından da önemlidir. Çünkü bitki içerisinde yüksek miktarda C ve B vitamini bulunur. Bu vitamin eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesinde etkilidir. Özellikle içerisinde yer alan potasyum vücudun daha doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pek çok organ bakımından da önemli etkilere sahiptir.

Çoban çantası otu ne için kullanılır?

Çobançantası otunu pek çok alanda ve tüketim malzemesi yapımında kullanılır. Özellikle çobançantası otunu kurutarak hem bir çay hem de yağ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak tüketildiğinde kabızlık ve sindirim problemlerine doğrudan iyi gelmektedir. Özellikle düzenli bir şekilde tüketilen çobançantası otu kabızlığın giderilmesini sağlarken aynı zamanda da Hemeroid hastalığına da iyi gelir.

Çoban çantası otunu gölge bir alanda kurutarak cam kavanozlarda kolaylıkla saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zamanda çay yaparak tüketebilirsiniz. Çoban çantası otunu cam bir kavanoza alarak, içerisine 4 bardak kadar elma sirkesi ekleyin. Yaklaşık 14 gün kadar bekleterek her gün bu içeriği çalkalayıp ardından ise temiz bir bezle ağrıyan bölgenize sürebilirsiniz. Bu sayede de çoban çantası bitkisinin ağrı kesici özelliğini kullanmış olursunuz. Güçlü bir kanama durdurucu etkisi de bulunan bu ot sayesinde kanamaları durdurarak, iltihaplı alanlarda daha hızlı bir iyileşme süreci elde edebilirsiniz.