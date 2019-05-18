CMAS Bilim Kurulu Antalya’da toplandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde, Türkiye’den ve yurt dışından 13 bilim insanı, kültürel mirasın korunması ve bu konuda ülkelerdeki eğitimlerin nasıl olması gerektiğini masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan TSSF Başkanı Şahin Özen, CMAS Bilim Kurulu’nun ilk kez Türkiye’de toplanmasının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Özen, şunları kaydetti:

"Su altı kültürel mirasının korunması ve yaşatılmasıyla ilgili çok değerli bilim insanlarını ülkemizde ağırladık. Dünyanın çok farklı ülkelerinden katılım oldu. Türkiye’mizin bu konuda önemli bilim insanları da değerli katkılar sundu. İlk Bilim Kurulu Toplantısı’nda CMAS faaliyetlerinde ve dünya ülkelerinde uygulanmak üzere bazı kararlar alındı. Değerli bilim insanımız Doç. Dr. Hakan Öniz editörlüğünde oluşturulan Sualtı Kültürel Mirasının Korunması Eğitmen Eğitimi Programı’nın ve web sitesinin CMAS programı ile birleştirilmesi kararı alındı. Bu çalışmamızın CMAS programına dahil edilerek dünyaya yayılmasına öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Yine eğitim kitabımızın başka ülkeler için önemli bir veri kaynağı ve kılavuz olması kararını ülkemiz adına çok önemsiyorum."

CMAS Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ralph Schill ile CMAS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Direktörü Gerd Knepel’in de yer aldığı toplantıya, Meksika, Mısır, Rusya ve Filipinler’den bilim insanları, internet aracılığıyla katılarak su altı kültür mirasının korunmasıyla ilgili sunumlarını paylaştı.