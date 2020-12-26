CM efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti

Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu futbolcu Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı. 23 yaşında ciddi bir sakatlık geçiren ve 2009'da henüz 26 yaşındayken futbola veda etmek zorunda kalan Tsigalko, Minsk sonrası Naftan, Kaysar (Kazakistan), Banants (Ermenistan) ve Savit takımlarının formasını giymişti. Milli takım formasıyla iki maçta 68 dakika görev alıp 1 de gol kaydeden CM efsanesi, oyundaki harika performanslarıyla herkesin hafızalarına kazınan bir isim olmuştu.

İnşaatlarda çalışmıştı…

2018’deki bir röportajında Tsigalko, “Ülkemde o zamanlar kimse bu oyunu bilmiyordu. Yıllar sonra bir Rus gazeteci, oyundaki en popüler futbolcunun ben olduğumu söylediğinde şok oldum. Oyunu gerçekten bilmiyordum. Daha sonra bundan iyi paralar kazanabileceğimi düşündüm fakat iş işten çoktan geçmişti” demişti. Futbolculuktan sonra geçim sıkıntısı yaşayan eski futbolcunun daha sonra günlük 5 Dolar’a inşaatlarda çalıştığı bildirildi.



