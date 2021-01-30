Clubhouse isimli sosyal medya uygulaması son günlerde internetin gündemine oturdu. Yalnızca sesli mesajların paylaşılabildiği bu uygulamaya davetiye olmadan üye olamıyorsunuz. Davetiyeyle üye olunabilen ve yalnızca sesli mesajların paylaşılabildiği bu uygulama son günlerde tüm platformlarda konuşulur oldu. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store’da sahte uygulamalara dikkat etmek gerekiyor. Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davet kodu nasıl alınır? Clubhouse nasıl üye olunur, davetiye zorunlu mu? sorularının yanıtları yeni sosyal medya uygulamasını keşfedenler tarafından merak konusu oldu.

Clubhouse nedir?

Clubhouse, yazılı ve görsel paylaşımların yapılamadığı yalnızca sesli paylaşımlara izin veren bir sosyal medya uygulaması. Yeni geliştirilen bu uygulamaya yalnızca iPhone kullanıcıları katılabiliyor. İleriki süreçte Android için bir uygulama geliştirilmesi muhtemel. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor.

Clubhouse nasıl üye olunur?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üye alımı yapıyor. Bunun için daha öncesinde üye olan birisinin sizi davet etmesi gerekiyor. Telefon numarasıyla kayıt olmak isterseniz ve bir davetiyeniz yoksa sizi bekleme listesine alıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabilirsiniz. Clubhouse son günlerde internet fenomenlerinin akınına uğradı. Türkiye’de milyonlarca takipçisi olan birçok ünlü isim Clubhouse’da yaptığı paylaşımları diğer mecralarda da paylaşıyor.

Clubhouse davet kodu nasıl alınır?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

Clubhouse davetiye zorunlu mu?

Fotoğraf, metin ya da video gibi içeriklerin olmadığı; etkileşimin de beğeni ya da yorum ile değil ses ile kurulduğu Clubhouse'a üye olmak için de davetiye gerekiyor. Clubhouse, uygulamaya davetiye aracılığıyla üye olan her kullanıcıya iki adet davetiye hakkı veriyor. Kullanıcılar ellerindeki bu iki davetiyeyi uygulamaya üye olmak isteyen başka bir kullanıcı adayıyla paylaşabiliyor.

Clubhouse nasıl kullanılır?

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz. Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.