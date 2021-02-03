Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II’de ilk turda 13 tekler maçı oynandı. Portekizli 1 numaralı seri başı Joao Sousa, ilk turda İspanyol sporcu Carlos Teberner’e 6-1, 6-4’lük setlerle yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Teberner ikinci turda elemelerden gelen Hırvat Duje Ajdukovic’i 125 dakikalık mücadelede 3-6, 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Ekvadorlu tenisçi Emilio Gomez ile karşılaşacak. Club Megasaray Open I’in şampiyonu Jaume Munar ise ilk tur mücadelesini, Türk sporcu Ergi Kırkın karşısında verdi. Munar, Kırkın’ı 6-3’lük iki setle geçerek ikinci tura yükseldi.

İspanyol sporcu Munar ikinci turda İtalyan Gian Marco Moroni’yi 4-6, 6-4, 7-6 ile turnuvanın dışına iten Hintli tenisçi Ramkumar Ramanathan ile kozlarını paylaşacak.

Klasmanın 115. basamağında bulunan 3 numaralı seri başı Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ise dünya eski 5 numarası İspanyol Tommy Robredo’yu 6-2, 5-7, 6-0 ile yenerek ikinci tur biletini cebine koydu.

Club Megasaray Open turnuvalarının ikincisinde milli tenisçi Cem İlkel 5 numaralı seri başı Slovak Jozef Kovalik ile Marsel İlhan ise 6 numaralı seri başı Arjantinli Facundo Bagnis ile mücadele etti. Kovalik, İlkel’i 6-3, 6-1, Bagnis ise İlhan’ı 6-3, 6-4 ile geçip ikinci tura yükseldi.

Hollandalı tenis oyuncusu Tallon Griekspoor ana tabloya alternatif listeden giren ABD’li Ernesto Escobedo’yu 6-3, 6-2’lik setlerle mağlup ederek ikinci turda Jozef Kovalik ile eşleşti. Kazak sporcu Dmitry Popko elemelerden gelen Arjantinli Facundo Mena’yı 7-6, 6-3 yenerek ikinci turda Bagnis’in rakibi oldu.

Antalya’da oynadığı 8 maçından 7’sinde galibiyetle ayrılarak istikrarlı performans sergileyen Avustralyalı Akira Santillan, İtalyan Paolo Lorenzi’yi 5-7, 6-4, 6-2’lük setlerle geçti ve elemelerden geldiği Club Megasaray Challenger II turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Santillan’ın ikinci turdaki rakibi ise Club Megasaray Open I’de final oynayan İtalyan Lorenzo Musetti’yi 6-4, 6-3’lük setlerle yenip ikinci tura yükselen Arjantinli Leonardo Mayer oldu. İtalyan Alessandro Giannessi, 8 numaralı seri başı Alman Daniel Altmaier’i 7-6, 6-2, elemelerden gelen Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise Brezilyalı Joao Menezes 2-6, 6-1, 6-2’lik setlerle mağlup edip ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

Club Megasaray Open II, bugün teklerde ikinci tur, çiftlerde ilk tur karşılaşmaları ile devam edecek.

Çiftlerde milli sporcular Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisi Marsel İlhan-Yankı Erel çifti ile Tuna Altuna ve Hırvat partneri Duje Ajdukovic ise Harri Heliovaara (Finlandiya)-Zdenek Kolar (Çekya) tandemi ile mücadele edecek.

AA