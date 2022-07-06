Club Brugge'ün transferde hedefi Vedat Muriç
Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge, hücum hattı için tanıdık bir isme daha yöneldi. İddialara göre Belçika ekibi, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç ile yakında ilgileniyor. Ayrıca Club Brugge'ün Kosovalı golcü için İtalyan ekibine 9 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı da ileri sürüldü.
İtalyan ekibi Lazio'da beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren Vedat Muriç'e süroriz bir talip çıktı.
Belçika basınından Voetbal Primeur'un haberine göre Club Brugge, Cyle Larin'in transferinin ardından Vedat Muriç için de harekete geçti.
9 milyon Euro
Belçika ekibi iddialara göre geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Kosovalı forvet için 9 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Mallorca'da kendine geldi
2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.