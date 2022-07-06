İtalyan ekibi Lazio'da beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren Vedat Muriç'e süroriz bir talip çıktı.

Belçika basınından Voetbal Primeur'un haberine göre Club Brugge, Cyle Larin'in transferinin ardından Vedat Muriç için de harekete geçti.

9 milyon Euro

Belçika ekibi iddialara göre geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Kosovalı forvet için 9 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Mallorca'da kendine geldi

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.



