Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG maçında kazanılan penaltıda topun başına geçip golü kaçırınca topa tutulan ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi iddiasını sürdürmesine yol açan Senegalli futbolcu, tam anlamıyla istenmeyen adam ilan edildi. Belçika Ligi’ndeki son 2 maçta kadroya bile alınmayan Diagne, ülke basını tarafından yılın en kötü transferleri arasında gösteriliyor. Buna rağmen yıldız futbolcunun sosyal medyadaki umursamaz tavırları, Brugge cephesindeki tepkinin daha da artmasına neden oluyor.

Son bir şans daha

Öyle ki, kart cezalısı olmasına rağmen takım kaptanı Vormer bile kafileyle birlikte İstanbul’a getirilirken, çok istemesine rağmen Diagne’ye yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu bu durumdan çok rahatsız. Belçika basınında, Diagne’nin kendini toparlamaması halinde devre arasında kontratının feshedilebileceği belirtiliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Mbaye Diagne’ye bir kez daha Florya yolları görünecek. Her şeye rağmen teknik direktör Philippe Clement’in, ilk yarı bitmeden golcü oyuncuya bir şans daha tanımayı düşündüğü öğrenildi.