Club Brugge - Lazio maç sonucu : 1-1

Lazio, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Birçok eksiği bulunan ve golcü oyuncusu Immobile'yi oynatamayan Lazio, 14.dakikada Correa ile öne geçti. İtalyan ekibi maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 42.dakikada Vanaken'in penaltı golüne engel olamadı.

Lazio'da Fenerbahçe 'den transfer olan Vedat Muriç ise son 34 dakika görev yaptı. Kosovalı oyuncu böylece ikinci kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış oldu