Simon Mignolet

Çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok tecrübeli bir kaleci ve az hata yapıyor. Türkiye’de, Liverpool formasıyla Beşiktaş’a karşı oynamıştı ve bu tip atmosferlere alışık.

Clinton Mata

Brugge’un en iyi defans oyuncusu ve çok hızlı. Sağ bek olmasının yanı sıra üçlü defansta da oynayabiliyor. Galatasaray’ın hızlı oyuncularına karşı etkili olacaktır.

Brandon Mechele

Savunmanın ortasında oynayacak. Çok çalışkan ve sert bir savunmacı. İkili mücadelelerde tam bir savaşcı. Galatasaray’da forvette kim oynayacaksa, ona yakın oynayacaktır.

Simon Deli

Yeni transferlerden biri ve savunmada lider bir isim. Fildişili savunmacı bölgesinde oldukça başarılı. Geriden oyunu kurmasının yanı sıra, tehlikeli uzun toplar atabiliyor.

Diatta

Afrika Uluslar Kupası’nın en iyi genç oyuncusuydu. Çok hızlı ve dripling gücü yüksek. Birebirde durdurulması çok zor. Teknik bir futbolcu. Bazen son toplarda hatalı kararlar verebiliyor.

Mat Rits

Takım için her şeyini ortaya koyan bir oyuncu. Boşlukları kapatmayı çok iyi biliyor. Geçen hafta bu sezonki ilk golünü attı. Savunmaya yakın olsa da, oyunun iki tarafında da başarılı.

Eder Balanta

Orta saha için çok önemli bir oyuncu ve stoperlere yakın oyunuyor. Fizikli bir oyuncu ve onun enerjisi takım için büyük avantaj. Kanatlara uzun toplar ve öldürücü paslar atabiliyor.

Hans Vanaken

Takımın tartışmasız en yetenekli ismi ve oyun kurucusu. Brugge’ün saha içindeki maestrosu. Her zaman yüksek yüzdeli doğru kararlar vermeyi başarıyor. Bu sezon 11 golü var.

Eduard Sobol

Normalde sol bek ama önde de oynayabiliyor ve savunma anlarında sol beke geçebiliyor. Süratli bir oyuncu ve hem defans hem de hücumda son derece etkili olabiliyor.

Dennis

Brugge’un en iyi golcüsü. Openda da iyi ama Dennis form olarak daha iyi durumda. Real Madrid’e karşı iki gol attı, PSG’ye karşı da iyi oynadı. Biraz bencil ama tekniği ve hızı mükemmel.

Schrijvers

Geçen sezon 10 numara oynadı. Bu sezon çok fazla ilk 11’de yer almadı. Son haftalarda formunu buldu ve formayı kaptı. Çabuk hızlanıyor ve ceza sahası içerisinde çok hareketli.

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