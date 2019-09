Club Brugge - Galatasaray maçı öncesi son saatlere girildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Club Brugge - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Brugge - Galatasaray maçı kaçta?

Jan Breydelstadion’daki karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.





Galatasaray maçı neden 19.55'te?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da saat değişikliğine gitmişti. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Yani Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 oluyor.

Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig’deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Club Brugge - Galatasaray maçı istatistikleri

- Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 11’ini kaybetti.

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 102 grup maçında 25 Galibiyet 25 Beraberlik 52 Mağlubiyet aldı.

- Club Brugge son 23 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 6’sında gol yemedi.

Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

Belhanda sakat

Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda’nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Galatasaray, Terim yönetiminde 72. Avrupa maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig’de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 15’inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi’de 47 maç

Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi’nde 47 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 47 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 8 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’ı eleyerek UEFA Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Geçen sezon tek galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Terim yönetiminde kötü sonuçlar almaktan kurtulamadı. Terim’in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Rakipleriyle bir kez de berabere kalan sarı-kırmızılılar, 4 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, yine geçen sezon Avrupa Ligi’ndeki iki karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Galatasaray’ın Avrupa’da deplasman "kabusu"

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya’nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi. Galatasaray, bu süreçte İngiltere’nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka’nın Kopenhag, İtalya’nın Lazio, İspanya’nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya’nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika’nın Anderlecht, Portekiz’in Benfica ve Porto, İsveç’in Östersunds ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya’nın Juventus ile Kazakistan’ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

Dış sahadaki son 5 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 5 müsabakada gol de bulamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 5 deplasman maçında sırasıyla Östersunds’a 2-0, Porto’ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde de deplasman galibiyetine hasret

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde de deplasman galibiyetine hasret kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 14 karşılaşmada galibiyet alamadı. "Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya’nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 14 dış saha maçında 2 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 55 karşılaşmanın 5’ini kazanıp, 10’unda berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.

Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova’yı Rusya’da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçen sezon Lokomotiv Moskova’ya deplasmanda 2-0 yenilerek gol yeme serisini sürdürdü. Galatasaray, bu 26 karşılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Galatasaray ile Club Brugge 3. randevuda

Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Brugge ile başlayacak olan sarı-kırmızılılar, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı.

2002’den sonra ilk kez

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda aynı grupta yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002’de İstanbul’dan oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002’de Belçika’da birbirlerine rakip oldu ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu.

2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Belçika takımlarına karşı galibiyeti yok

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 gole de engel olamadı. Öte yandan Club Brugge’un kadrosunda geçtiğimiz sezon Galatasaray’da oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne de yer alıyor. Diagne, yaz transfer döneminde kiralık olarak Belçika takımına gitmişti. Club Brugge-Galatasaray müsabakasını Slovenya Futbol Federasyonu’nundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Avrupa kupalarında 280. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 73 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 279 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 111. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

16. kez gruplarda

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa’da iki kupası var

Galatasaray’ın Avrupa’da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası’nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 15 sezonun 9’unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019’un ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

En başarılılar Lucescu ve Terim

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim’le UEFA Kupası’nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu’yla UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid’le eşleşen Galatasaray, İstanbul’da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı.

Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim’le yineledi.

Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya’nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid’le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.