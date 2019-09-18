Club Brugge - Galatasaray / Kasaya ne kadar girdi?

Belçika deplasmanında oyunun bazı bölümlerinde kalesinde ciddi tehlikeler yaşasa da 0-0'lık beraberlikle 1 puanı alarak Devler Ligi grubuna başladı. PSG-Real Madrid maçının oynanacağı gecede Brugge'den 1 puanı koparan Galatasaray, bu beraberliğin bedeli olarak da kasasına bir miktar para koydu.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planlamasında her beraberlik için 900 bin Euro bedel alacak olan Galatasaray, ilk maçında bu miktarı da elde etmiş oldu.

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UEFA'nın belirlediği bütçelere göre kulüpler başlangıç olarak 15 milyon 200 Bin Euro kazanıyor. Sonrasında her galibiyet 2.7 milyon Euro, beraberlik ise 900 bin Euro olarak kasaya giriyor.

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