Club Brugge - Galatasaray kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Club Brugge, Paris Saint Germain ve Real Madrid. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, zorlu bir grupta üst tura yükselme mücadelesi verecek. İlk heyecan; Club Brugge - Galatasaray sınavı. Gecenin diğer mücadelesinde Paris Saint Germain ile Real Madrid, Fransa'da karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maç saatlerinin değişmiş olması kafaları karıştırıyor. Futbolseverler aynı soruları soruyor; Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Bu soruların tamamının cevabı ve Club Brugge - Galatasaray maçı ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizin devamında.

Club Brugge - Galatasaray maçı kaçta canlı?

Club Brugge, Galatasaray maçı UEFA'nın bu sezona yönelik yeni düzenlemesi nedeniyle farklı bir saatte yayınlanacak. Her zaman TSİ 21.45 ve 22.45'te başlayan mücadeleler bu kez farklı saatlerde. Yeni düzenlemeye göre Şampiyonlar Ligi maçları 19.55 ile 22.00'de oynanacak.

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Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Club Brugge - Galatasaray, maçı yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak. 90 dakika, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Brugge - Galatasaray maçı istatistikleri

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 11’ini kaybetti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 102 grup maçında 25 Galibiyet 25 Beraberlik 52 Mağlubiyet aldı. Club Brugge son 23 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 6’sında gol yemedi.

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Babel, Falcao. Sakatlığı bulunan ve çenesinden ameliyat olan Younes Belhanda, Brugge maçının kadrosunda yer almadı.











