Ligimizin tecrübeli orman oyuncularından Closer, Amerika yolcusu! Ünlü oyuncu Twitter’dan yaptığı açıklamayla, LCS’in önemli takımlarından Golden Guardians’a transfer olduğunu duyurdu.

LCS’in önde gelen takımlarından Golden Guardians’a transfer olan ve bir anda espor medyasının bir numaralı gündemi olan Can “Closer” Çelik, Ligimizde, Beşiktaş Esports, Çilekler ve Royal Youth formaları giydi.

Golden Guardians, Closer’ın takıma katılışını, Twitter’dan hem İngilizce hem de Türkçe olarak paylaştı.

Türkiye'ye veda etti

21 yaşındaki ünlü oyuncu, Türkiye’den ayrılışıyla ilgili uzun bir mesaj paylaştı. “Türkiye’deki zamanım sona erdi” şeklinde başlayan mesaj şu şekilde devam ediyor: “Merhaba arkadaşlar, önümüzdeki sezon itibarıyla TCL’de bulunmayacağım. Bu oyuna başlarken Türkiye ligini kazanmak, MVP olmak, beni seven/destekleyen insanların bulunması hayalimdi ve bunları gerçekleştirebildim. Şimdi daha büyük bir hedefim ve hayalim var; önümüzdeki sezon itibarıyla LCS’te Golden Guardians takımı altında oynayacağım.”