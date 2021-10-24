NBA ’e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Memphis Grizzlies konuk olduğu Los Angeles Clippers’ı 120-114 mağlup ederek sezona 2’de 2’yle başladı.

Grizzlies’ta Ja Morant 28 sayı ve 8 asist, De’Anthony Melton 22 sayı ve 7 ribaunt, Jaren Jackson 21 sayı ve 7 ribaunt, Desmond Bane 19 sayı ve 6 ribaunt, Steven Adams 17 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers’ta all-star Paul George’un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.

Gecenin sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 101-95

Indiana Pacers-Miami Heat: 102-91

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 95-103

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 97-82

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 96-89

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 111-121

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 134-105

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 114-120