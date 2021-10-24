NBA ’e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Memphis Grizzlies konuk olduğu Los Angeles Clippers’ı 120-114 mağlup ederek sezona 2’de 2’yle başladı.
Grizzlies’ta Ja Morant 28 sayı ve 8 asist, De’Anthony Melton 22 sayı ve 7 ribaunt, Jaren Jackson 21 sayı ve 7 ribaunt, Desmond Bane 19 sayı ve 6 ribaunt, Steven Adams 17 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers’ta all-star Paul George’un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.
Gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 101-95
Indiana Pacers-Miami Heat: 102-91
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 95-103
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 97-82
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 96-89
San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 111-121
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 134-105
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 114-120