NBA’e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı’ndaki karşılaşmada Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers’i 113-112 yenerek oynadığı son 18 maçta 15. galibiyetini aldı.
Clippers’ta Paul George 33 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Marcus Morris 16 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.
Sezonun 25. yenilgisini alan Blazers’ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 ribaunt, Norman Powell ise 23 sayı, 3 asistle mücadele etti.
Gecenin sonuçları
New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134