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Clippers, Portland'ı Paul George ile geçti

NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı Paul George'un 33 sayıyla oynadığı maçta 113-112 mağlup etti.

21 Nisan 2021, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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Clippers, Portland'ı Paul George ile geçti

NBA’e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı’ndaki karşılaşmada Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers’i 113-112 yenerek oynadığı son 18 maçta 15. galibiyetini aldı.

Clippers’ta Paul George 33 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Marcus Morris 16 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Sezonun 25. yenilgisini alan Blazers’ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 ribaunt, Norman Powell ise 23 sayı, 3 asistle mücadele etti.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134

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